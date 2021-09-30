18 лет колонии назначил суд 64-летней главе банды наркоторговцев в Иркутской области Фото: Ксения Вахрушева

Банде наркоторговцев во главе с 64-летней женщиной Нижнеилимский районный суд назначил от 7 до 18 лет колонии. Этническая группировка стала одной из самых крупных в регионе - помимо организатора в ней состояло 11 человек. Всех членов ОПГ задержали в 2017 году. Полиция установила всех фигурантов - от руководителя незаконного бизнеса до сбытчиков. Было изъято около 50 граммов наркотиков, сим-карты, телефоны,банковские карты и другие доказательства. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что 64–летняя жительница города Железногорск-Илимский, имея обширные связи в среде лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков и обладая лидерскими качествами, создала два обособленных структурных подразделения, непосредственно отвечающих за сбыт героина. В противоправную деятельность она вовлекла близких родственников и знакомых. Каждому члену сообщества были отведены свои обязанности – начиная от перевозки крупных партий запрещенных к обороту веществ из Братска в соседний район, и, заканчивая продажей «чеков» наркозависимым гражданам, - рассказали в ведомствах.

Участники группировки тщательно скрывали свой бизнес. Товар они перевозили только ночью, а в квартире установили камеры видеонаблюдения.

Во время следствия было проведено 60 экспертиз, допрошено около 100 свидетелей. Все подозреваемые были заключены под стражу. Уголовное дело составило 200 томов.

Каждого фигуранта осудили по статье "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем". Организатору назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, остальным участникам - от 7 до 17 лет. Еще двое участников ОПГ ранее заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и в 2019 году были осуждены к 7 и 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

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