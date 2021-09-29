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Происшествия29 сентября 2021 13:07

Лжехирург из Великобритании разжалобил сибирячку рассказами о сыне и выманил кругленькую сумму

Аферист украл в соцсетях фото красавца-модели и рассказывал иркутянке, что спасает жизни солдат в Сирии
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Фотографию этого мужчины на фото, мошенник украл в соцсетях у реального человека. Изображенный на снимке иностранец даже и не подозревал, что его фото используют в мошеннической схеме.

Фотографию этого мужчины на фото, мошенник украл в соцсетях у реального человека. Изображенный на снимке иностранец даже и не подозревал, что его фото используют в мошеннической схеме.

Фото: Андрей СИНЬКОВ

ПРИВЕТ, ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ!

- Да что ты все время одна и одна… Так шикарно выглядишь, нужно найти спутника жизни, - постоянно судачила подруга 61-летней иркутянке Галине Перевозниковой (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) – Зарегистрируйся уже на сайте знакомств!

В словах подруги была правда. Галина, несмотря на пенсионный возраст, действительно выглядит как минимум на десяток лет моложе. У женщины модная прическа, практически нет морщин, а форму она поддерживает ежедневными тренировками в спортзале и плаванием в бассейне. Вот уже более 10 лет она живет одна. После трагической гибели мужа в автокатастрофе новую любовь так и не встретила хотя поклонниками и не обделена.

Так начиналось знакомство мошенника и иркутянки.

Так начиналось знакомство мошенника и иркутянки.

Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Черт меня попутал согласиться зарегистрироваться на сайте знакомств, - вздыхает Галина в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск». – В общем в конце лета, заполнила анкету, сделала фотосессию, чтобы поставить красивый снимок на аватарку, и начала ждать сообщений. От того, кто мне начал писать в первые дни, восторга, конечно, не было.

Женщина уже начала задумываться об удалении страницы, пока ей в друзья не постучался он. 60-летний брюнет с проседью, шикарной бородой, голливудской белоснежной улыбкой и накаченным торсом представился хирургом из Великобритании Лиамом Джейком.

- Привет, прекрасная леди, - на чистом русском написал Лиам. – Я должен признать, что вы очень красивая женщина.

Аферист украл фотографии у иностранца и отправлял их Галине

Аферист украл фотографии у иностранца и отправлял их Галине

Фото: Андрей СИНЬКОВ

СПАСАЮ ЖИЗНИ СОЛДАТ В СИРИИ И ИЩУ МАМУ ДЛЯ СЫНА

И это оказались единственными честными словами, которые написал Лиам. После этого подданный английской королевы начал рассказывать фальшивую, но очень насыщенную биографию. Писал на русском языке почти без ошибок. Объяснил, что в совершенстве знает великий и могучий.

- Когда-то я был пластическим хирургом, - вешал Галине лапшу на уши. – Но перешел на работу хирурга-ортопеда при ООН. Чтобы заработать много денег для будущей семьи, поехал в командировку в Сирию. Сейчас я на военной базе в Дамаске. Под присмотром ООН мы с коллегами спасаем жизни раненых солдат, пострадавших от террористов.

После перевода 100 тысяч мошеннику, Галине даже пришел ответ от генерала.

После перевода 100 тысяч мошеннику, Галине даже пришел ответ от генерала.

Фото: Андрей СИНЬКОВ

Галину история зацепила. Красавец мужчина, да еще и врач, спасающий сотни жизней! Мечта! Поэтому сибирячка с доверчивостью начала рассказывать о себе. Написала о том как тяжело переживала гибель мужа, как потом долгие годы переживала утрату.

- Я тоже потерял любимую супругу в автокатастрофе, - ответил Лиам. – Я ее так любил, что после ее гибели даже не мог смотреть в сторону других женщин. У меня остался сын-подросток. Хочу найти ему маму. Ведь я сам рос без родителей, воспитывал священник.

Через неделю знакомства и ежедневных переписок красавец Лиам неожиданно засобирался в Россию. Так потерял от Галины голову, что захотел увидеть вживую.

- Я повелась на его фото, которые присылал, - говорит Галина. – Признаюсь, были сомнения, что снимки чужие. Тогда попросила сделать селфи. Он прислал. Не подумала, что может быть фотошоп. Пелена на глаза застила. Обещал, что увезет в Великобританию, где будем жить в его большом доме. Я просто размечталась…

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Фото: Андрей СИНЬКОВ

ЛЕЧУ К ТЕБЕ, ДОРОГАЯ! ТОЛЬКО ДАЙ ДЕНЕГ!

Галина настолько была ослеплена галантностью и красотой хирурга, что просьба от солидного мужчины с престижной работой выслать денег, странной не показалась. Ведь взять-то намеревался в долг!

- Сказал, что хочет взять отпуск на три месяца, - говорит Галина. – Попросил 1050 евро на оформление документов для поездки в Россию. Якобы в сирийском военном лагере, где работает, запрещено пользоваться кредиткой, так как всем обеспечивают. У меня как раз были свободные 100 тысяч рублей, которые долго копила. Их и отправила. Причем, даже не посмотрела, что в реквизитах было указано «Турция». Деньги я переводила не через банк, а через салон сотовой связи.

После Галине пришло сообщение от самого… секретаря ООН, генерала Антониу Гутерриш.

- Госпожа Галина, - написал генерал. – Теперь доктор Лиам Джейк может провести отпуск в России. Но нужно 530 евро на билет до вашей страны и еще 4000 евро на карту пропуска, чтобы Лиам смог пройти все военные контрольно-пропускные пункты в Сирии. Мадам, с вас еще 4530 евро!

С этого адреса иркутянке пришел ответ.

С этого адреса иркутянке пришел ответ.

Фото: Андрей СИНЬКОВ

Вот тут-то у Галины и начали открываться глаза.

- У меня были такие деньги, но отправлять я их отказалась, стало понятно, что это мошенник, - говорит Галина. – Так прямо и сказала: «Ну, поздравляю, ты развел меня. Вот только вряд ли тебе принесут счастье эти деньги».

Лиам впал в истерику и всячески начал опровергать обвинения.

- Моя дорогая, я не такой, - ударился в слезы хирург и неожиданно перешел на «ВЫ». – Почему вы мне не доверяете? Я не собираюсь причинять зла. Я показывал на фото виды Дамаска. А вы обвиняете меня в таких вещах.

Галина перестала отвечать и Лиам вскоре исчез с радаров. Проверив с подругой фото Лиама в интернете, выяснила, снимки на самом деле принадлежат модели Алану Голди. Подавать заявление в полицию женщина не стала. Уверена, что деньги уже не вернуть.

- Больше не зайду ни на один сайт знакомств, - заключает Галина.

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Фото: Андрей СИНЬКОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей КРЕПКИЙ, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области:

Не только женщины попадаются на удочку

– Это стандартная схема мошенничества. Когда аферист представился актером или известным хирургом – это уже изощренная схема, а обычно они действуют намного проще. Выбирают в соцсетях женщин среднего возраста от 35 лет, в основном из других городов. Знакомятся, рассказывают байку, например, про недавно пережитый развод, усталость от одиночества. Пишут, что мечтают создать семью, родить детей, построить дом. Говорят много комплиментов, усыпляют бдительность. Ну а полностью женщина начинает верить ухажеру, когда сообщает, что готов приехать к ней. Здесь аферисту остается только придумать историю о проблеме, из-за которой у него возможности сделать это в ближайшее время нет. Женщины осознают, что их обманывают только после 2-3 переводов. Если аферистам дали деньги в первый раз, они будут и дальше выжимать все, что только можно. Замечу, таким способом обманывают не только женщин. Мужчины тоже попадаются на удочку, только они реже сообщают в полицию. Если говорить об уголовных делах, то их после обращения возбуждают, однако мошенников задерживают далеко не всегда. Такие дела крайне сложно расследовать, особенно если мошенник действует из другой страны. Говоря о наказании, то брачным аферистам грозит административное за обман на сумму до 2500 рублей, условный срок, либо до 2 лет лишения свободы. За обман на сумму от 2500 до 5000 руб., до 5 лет лишения свободы за обман на сумму от 5000 руб.

ВАЖНО!

Как понять, что из вас хотят выкачать деньги

- Проверить фотографию в интернете через поиск «Яндекс Картинки» (там может высветиться профиль в соцсетях или настоящий человек на фото).

- Проверить телефон по доступным программам в интернете (возможно, на этом номере размещались объявления в другом городе).

- Вбить в поисковике имя и фамилию (так можно узнать, существует ли хотя бы такой человек, ссылки на него).

- Обратить внимание на дату создания аккаунта в соцсети (Если записи на странице, посты и фотографии сделаны совсем недавно, это должно насторожить. Возможно, страница создана специально под переписку с вами).

- Написать друзьям поклонника в соцсетях, расспросить об избраннике.

- Попросить прислать фото у какой-нибудь достопримечательности в его городе (Аферист может, конечно, воспользоваться фотошопом, но ведь фальшивое фото можно вычислить с помощью профессионального фотографа).

- Задавать наводящие вопросы про его родной город (Если долго отвечает, значит, ищет ответ в интернете).

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