Лжехирург из Великобритании разжалобил сибирячку рассказами о сыне и выманил кругленькую сумму

Фотографию этого мужчины на фото, мошенник украл в соцсетях у реального человека. Изображенный на снимке иностранец даже и не подозревал, что его фото используют в мошеннической схеме. Фото: Андрей СИНЬКОВ

ПРИВЕТ, ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ!

- Да что ты все время одна и одна… Так шикарно выглядишь, нужно найти спутника жизни, - постоянно судачила подруга 61-летней иркутянке Галине Перевозниковой (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) – Зарегистрируйся уже на сайте знакомств!

В словах подруги была правда. Галина, несмотря на пенсионный возраст, действительно выглядит как минимум на десяток лет моложе. У женщины модная прическа, практически нет морщин, а форму она поддерживает ежедневными тренировками в спортзале и плаванием в бассейне. Вот уже более 10 лет она живет одна. После трагической гибели мужа в автокатастрофе новую любовь так и не встретила хотя поклонниками и не обделена.

Так начиналось знакомство мошенника и иркутянки. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Черт меня попутал согласиться зарегистрироваться на сайте знакомств, - вздыхает Галина в разговоре с корреспондентом «КП» - Иркутск». – В общем в конце лета, заполнила анкету, сделала фотосессию, чтобы поставить красивый снимок на аватарку, и начала ждать сообщений. От того, кто мне начал писать в первые дни, восторга, конечно, не было.

Женщина уже начала задумываться об удалении страницы, пока ей в друзья не постучался он. 60-летний брюнет с проседью, шикарной бородой, голливудской белоснежной улыбкой и накаченным торсом представился хирургом из Великобритании Лиамом Джейком.

- Привет, прекрасная леди, - на чистом русском написал Лиам. – Я должен признать, что вы очень красивая женщина.

Аферист украл фотографии у иностранца и отправлял их Галине Фото: Андрей СИНЬКОВ

СПАСАЮ ЖИЗНИ СОЛДАТ В СИРИИ И ИЩУ МАМУ ДЛЯ СЫНА

И это оказались единственными честными словами, которые написал Лиам. После этого подданный английской королевы начал рассказывать фальшивую, но очень насыщенную биографию. Писал на русском языке почти без ошибок. Объяснил, что в совершенстве знает великий и могучий.

- Когда-то я был пластическим хирургом, - вешал Галине лапшу на уши. – Но перешел на работу хирурга-ортопеда при ООН. Чтобы заработать много денег для будущей семьи, поехал в командировку в Сирию. Сейчас я на военной базе в Дамаске. Под присмотром ООН мы с коллегами спасаем жизни раненых солдат, пострадавших от террористов.

После перевода 100 тысяч мошеннику, Галине даже пришел ответ от генерала. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Галину история зацепила. Красавец мужчина, да еще и врач, спасающий сотни жизней! Мечта! Поэтому сибирячка с доверчивостью начала рассказывать о себе. Написала о том как тяжело переживала гибель мужа, как потом долгие годы переживала утрату.

- Я тоже потерял любимую супругу в автокатастрофе, - ответил Лиам. – Я ее так любил, что после ее гибели даже не мог смотреть в сторону других женщин. У меня остался сын-подросток. Хочу найти ему маму. Ведь я сам рос без родителей, воспитывал священник.

Через неделю знакомства и ежедневных переписок красавец Лиам неожиданно засобирался в Россию. Так потерял от Галины голову, что захотел увидеть вживую.

- Я повелась на его фото, которые присылал, - говорит Галина. – Признаюсь, были сомнения, что снимки чужие. Тогда попросила сделать селфи. Он прислал. Не подумала, что может быть фотошоп. Пелена на глаза застила. Обещал, что увезет в Великобританию, где будем жить в его большом доме. Я просто размечталась…

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

ЛЕЧУ К ТЕБЕ, ДОРОГАЯ! ТОЛЬКО ДАЙ ДЕНЕГ!

Галина настолько была ослеплена галантностью и красотой хирурга, что просьба от солидного мужчины с престижной работой выслать денег, странной не показалась. Ведь взять-то намеревался в долг!

- Сказал, что хочет взять отпуск на три месяца, - говорит Галина. – Попросил 1050 евро на оформление документов для поездки в Россию. Якобы в сирийском военном лагере, где работает, запрещено пользоваться кредиткой, так как всем обеспечивают. У меня как раз были свободные 100 тысяч рублей, которые долго копила. Их и отправила. Причем, даже не посмотрела, что в реквизитах было указано «Турция». Деньги я переводила не через банк, а через салон сотовой связи.

После Галине пришло сообщение от самого… секретаря ООН, генерала Антониу Гутерриш.

- Госпожа Галина, - написал генерал. – Теперь доктор Лиам Джейк может провести отпуск в России. Но нужно 530 евро на билет до вашей страны и еще 4000 евро на карту пропуска, чтобы Лиам смог пройти все военные контрольно-пропускные пункты в Сирии. Мадам, с вас еще 4530 евро!

С этого адреса иркутянке пришел ответ. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Вот тут-то у Галины и начали открываться глаза.

- У меня были такие деньги, но отправлять я их отказалась, стало понятно, что это мошенник, - говорит Галина. – Так прямо и сказала: «Ну, поздравляю, ты развел меня. Вот только вряд ли тебе принесут счастье эти деньги».

Лиам впал в истерику и всячески начал опровергать обвинения.

- Моя дорогая, я не такой, - ударился в слезы хирург и неожиданно перешел на «ВЫ». – Почему вы мне не доверяете? Я не собираюсь причинять зла. Я показывал на фото виды Дамаска. А вы обвиняете меня в таких вещах.

Галина перестала отвечать и Лиам вскоре исчез с радаров. Проверив с подругой фото Лиама в интернете, выяснила, снимки на самом деле принадлежат модели Алану Голди. Подавать заявление в полицию женщина не стала. Уверена, что деньги уже не вернуть.

- Больше не зайду ни на один сайт знакомств, - заключает Галина.

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей КРЕПКИЙ, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области:

Не только женщины попадаются на удочку

– Это стандартная схема мошенничества. Когда аферист представился актером или известным хирургом – это уже изощренная схема, а обычно они действуют намного проще. Выбирают в соцсетях женщин среднего возраста от 35 лет, в основном из других городов. Знакомятся, рассказывают байку, например, про недавно пережитый развод, усталость от одиночества. Пишут, что мечтают создать семью, родить детей, построить дом. Говорят много комплиментов, усыпляют бдительность. Ну а полностью женщина начинает верить ухажеру, когда сообщает, что готов приехать к ней. Здесь аферисту остается только придумать историю о проблеме, из-за которой у него возможности сделать это в ближайшее время нет. Женщины осознают, что их обманывают только после 2-3 переводов. Если аферистам дали деньги в первый раз, они будут и дальше выжимать все, что только можно. Замечу, таким способом обманывают не только женщин. Мужчины тоже попадаются на удочку, только они реже сообщают в полицию. Если говорить об уголовных делах, то их после обращения возбуждают, однако мошенников задерживают далеко не всегда. Такие дела крайне сложно расследовать, особенно если мошенник действует из другой страны. Говоря о наказании, то брачным аферистам грозит административное за обман на сумму до 2500 рублей, условный срок, либо до 2 лет лишения свободы. За обман на сумму от 2500 до 5000 руб., до 5 лет лишения свободы за обман на сумму от 5000 руб.

ВАЖНО!

Как понять, что из вас хотят выкачать деньги

- Проверить фотографию в интернете через поиск «Яндекс Картинки» (там может высветиться профиль в соцсетях или настоящий человек на фото).

- Проверить телефон по доступным программам в интернете (возможно, на этом номере размещались объявления в другом городе).

- Вбить в поисковике имя и фамилию (так можно узнать, существует ли хотя бы такой человек, ссылки на него).

- Обратить внимание на дату создания аккаунта в соцсети (Если записи на странице, посты и фотографии сделаны совсем недавно, это должно насторожить. Возможно, страница создана специально под переписку с вами).

- Написать друзьям поклонника в соцсетях, расспросить об избраннике.

- Попросить прислать фото у какой-нибудь достопримечательности в его городе (Аферист может, конечно, воспользоваться фотошопом, но ведь фальшивое фото можно вычислить с помощью профессионального фотографа).

- Задавать наводящие вопросы про его родной город (Если долго отвечает, значит, ищет ответ в интернете).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А ты не летчик…»: исповедь сибирячки, которую обманул на 700 тысяч рублей в соцсетях лжепилот из Майами (Подробности)

«Поедем в Дубай, но сначала заложи свою квартиру»: исповедь пенсионерки, которую во флиртограме обманул «американский врач» (Подробности)

«Привет! Я – Крис Хемсворт». Сибирячка отдала миллион мошеннику, который в соцсетях представился голливудским актером (Подробности)

«Всю жизнь искал только тебя»: как «голливудские актеры» и «миллионеры» разводят одиноких женщин в интернете (Подробности)

Иркутский психолог рассказала, почему сибиряки верят мошенникам и отправляют им миллионы рублей (Подробности)