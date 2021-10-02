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Происшествия2 октября 2021 13:18

18-летний водитель в Иркутске устроил ДТП на ул. Лермонтова, возле политеха

Его автомобиль опрокинулся
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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18-летний водитель в Иркутске устроил ДТП на ул. Лермонтова, возле политеха.

18-летний водитель в Иркутске устроил ДТП на ул. Лермонтова, возле политеха.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП на ул. Лермонтова в Иркутске, недалеко от политеха, устроил 18-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд». Машина налетела на ограждения и перевернулась. Подробности происшествия сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Сегодня утром в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Лермонтова, - рассказывают полицейские. - Выяснилось, что 18-летний иркутянин, который ехал на автомашине «Хонда Аккорд» от НИИ ИрГТУ, не справился с управлением.

Автомобиль налетел на металлические ограждения и , а после - перевернулся. В этот момент в машине никого, кроме самого водителя, не было. На месте аварии работает полиция. О том, насколько пострадал молодой человек, не сообщается.

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