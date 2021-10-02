Из-за сильного снегопада осложнено движение на трассе "Байкал". Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Госавтоинспекция информирует жителей Приангарья о возможном затруднении движения транспорта на федеральной дороге. В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега на федеральной автодороге Р-258 "Байкал", рекомендуют водителям транспортных средств, на которых установлена летняя резина, воздержаться от поездок на личном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, уже сообщалось о том, что достаточно сложно проехать по Култукскому перевалу, там работает снегоуборочная техника. Но сложности, конечно, не только там.

- Движение осложнено на 88-89 км (в районе поселка Ангасолка) и 122-126 км (в районе поселка Мангутай) федеральной автодороги Р-258 «Байкал», - отмечают в полиции. - Сотрудники ДПС оказывают содействие дорожным службам при расчистке автомобильной дороги.

Однако, как бы дорогу не чистили, надо понимать, что победить природу вряд ли удастся. Снег идет на вполне закономерных основаниях - близится зима. Поэтому автомобилистам, если они намерены отправиться в путь за город, ближе к горам, в самом деле срочно надо поменять резину. Скоро это придется сделать и тем, кто ездит исключительно в городе - приближается время гололедов, а с 20 октября в Иркутске официально, с точки зрения синоптиков, наступает зима. Если же вы уже в дороге, не гоните и соблюдайте дистанцию.