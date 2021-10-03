Видео момента ДТП с автобусом в Ангарске появилось в сети."Автобусы Ангарска"

Видео момента ДТП с автобусом в Ангарске появилось в сети. Авария произошла около полудня. Как стало известно "КП"-Иркутск", при столкновении "Лады Гранты" с автобусом 20-го маршрута пострадало 4 человека. Всего в больницу было доставлено 14 ангарчан.

- Автоавария произошла сегодня днем на пересечении улицы Ленина и улицы Мира, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На перекрестке столкнулись автобус «ПАЗ» 20-го маршрута и «Лада Гранта».

Видео момента ДТП с автобусом в Ангарске заснял видеорегистратор «ПАЗ». На кадрах видно, как легковушка врезается в бочину движущегося автобуса, после чего он сносит дорожное ограждение, а затем и столб уличного освещения.

На место выехал представитель прокуратуры Ангарска. Организована проверка.

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