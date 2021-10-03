Маршрутный автобус врезался в фонарный столб в центре Ангарска

Серьезное ДТП с рейсовым автобусом произошло в центре Ангарска. Сообщается о пострадавших, предварительно их не меньше 10. Как стало известно "КП"-Иркутск, пассажиры получили ушибы и травмы. У одного из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травмы, у другого мужчины есть подозрение на перелом ребер. На место аварии прибыло три машины скорой помощи.

Предварительно пострадали 10 человек

После столкновения с легковушкой в районе Ангарских ворот автобус маршрута №20 снес дорожные ограждения и врезался в столб уличного фонаря.

Столкновение Лады Гранты и автобуса произошло в районе Ангарских ворот

- Автоавария произошла сегодня днем на пересечении улицы Ленина и улицы Мира, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На перекрестке столкнулись автобус «ПАЗ» 20-го маршрута и «Лада Гранта». Полиция проводит проверку.

Также на место выехал представитель прокуратуры Ангарска.

-Прокуратурой организована проверка законодательства в сфере безопасности перевозки пассажиров. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в региональной прокуратуре.

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