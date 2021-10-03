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Происшествия3 октября 2021 11:53

СК начал доследственную проверку после ДТП с автобусом в Ангарске

В больницу было доставлено 14 человек, травмы получили 4
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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СК начал доследственную проверку после ДТП с автобусом в Ангарске

СК начал доследственную проверку после ДТП с автобусом в Ангарске

Следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка после ДТП с маршрутным автобусом в центре Ангарска. Детей в момент аварии в салоне не было. Об этом сообщают в пресс-службе СК СК России по Иркутской области.

- По предварительной информации, в дневное время 3 октября 2021 года в городе Ангарске на пересечении улиц Ленина и Мира произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта». На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров, в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек, из них 4 c травмами, им оказывается вся необходимая помощь, - рассказали в ведомстве.

На месте ДТП работают следователи и сотрудники полиции. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки Ск вынесет решение.

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