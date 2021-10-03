Носуха Элька поселилась в иркутской зоогалерее. Фото: иркутская зоогалерея

В иркутской зоогалерее пополнение. Недавно в Дом природы переехала из зоосада носуха Элька. Пока она еще детеныш, но как только подрастет - отправится в филиал зоопарка на улице Карла Маркса. Сейчас за ней наблюдают "няньки" для мелких животных. Об этом рассказали в официальном аккаунте зоогалереи.

- Более милое существо сложно придумать, хотя мы точно знаем, что можно. Детишек в этом году на наших руках выросло явно больше нормы и все, как один, отборные милахи, - делятся с подписчиками сотрудники зоопарка.

Вскоре носуха Элька отправится в зоопарк, где ее ждет "компания". В природе эти животные живут в больших группах, преимущественно состоящими из самок. Сотрудники зоогалереи соберут подобную стаю из 4-5 особей. Это обеспечит носухам комфорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы из Москвы «удочерили» дворняжку из Иволгинского дацана. Малышку за шесть тысяч километров привез семье дальнобойщик. (подробности)