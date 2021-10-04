Солнечная погода ожидается в Иркутске 4 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 октября обещает порадовать горожан после дождливых пасмурных выходных. Сегодня в городе будет тепло. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят синоптики. – В понедельник ветер с северо-запада сменится на юго-восточный. Скорость воздушных потоков 4-9 м/с.

Как отмечают метеорологи, в столице Приангарья днем столбики уличных термометров покажут +8…+10 градусов. Кстати, по данным Яндекса, в Иркутске 4 октября высокое атмосферное давление – 731 миллиметр ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 4 октября будет такая же теплая – до +6…+11, но с одним «но», если небо не закроют облака. Тогда выше +4 ждать не придется. К тому же в Приангарье синоптики ждут дождь с мокрым снегом и ветер 5-10 м/с.

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