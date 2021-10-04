Пробка в 5 км образовалась из-за ДТП на Объездной дороге в Иркутске 4 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 4 октября утром оцениваются Яндексом в 7 баллов. Ситуация не критичная, но обычно в это время водителям на дорогах легче на 1 балл. Протяженная пробка образовалась сегодня на Объездной дороге в Ленинском районе. Из-за ДТП там образовался затор длиной в 5 километров.

Выбраться из Ленинского районе в центр города сегодня в целом не просто. Пробки на Узловой, на улице Олега Кошевого, на Иннокентьевском мосту, на улице Трактовая и Маяковского. Академический мост этим утром свободен, но подъездные пути к нему – нет. Движение транспорта по плотине ГЭС также медленное.

- Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться, к 10 часам достигнут 4 баллов, - отмечает Яндекс.

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