Прокуратура начала проверку после распыления газа из баллончика в школе №20 в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Октябрьского района Иркутска организовала проверку в школе Иркутска №20 из-за неудачной шутки ученика. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- По предварительным данным 4 октября года в помещении школы распылили газовый перцовый баллончик, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранним утром 4 октября восьмиклассник распылил баллончик на этаже начальной школы. Чтобы дети не надышались парами, их стали эвакуировать парами на улицу без одежды.

После проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности в образовательном учреждении. При наличии нарушений будут приняты меры.

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