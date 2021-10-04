Прокуратура начала проверку после распыления газа из баллончика в школе №20 в Иркутске
Фото: Иван ВИСЛОВ
Прокуратура Октябрьского района Иркутска организовала проверку в школе Иркутска №20 из-за неудачной шутки ученика. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
- По предварительным данным 4 октября года в помещении школы распылили газовый перцовый баллончик, - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранним утром 4 октября восьмиклассник распылил баллончик на этаже начальной школы. Чтобы дети не надышались парами, их стали эвакуировать парами на улицу без одежды.
После проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности в образовательном учреждении. При наличии нарушений будут приняты меры.
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