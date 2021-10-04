22 человека спасли на пожаре в пятиэтажке в Ангарске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В спасательную службу поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Ангарске. На место отравились два подразделения с автолестницами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных из трехкомнатной квартиры на втором этаже шел густой черный дым, - рассказали в ведомстве. - Двумя звеньями газодымозащитной службы по лестницам при помощи спасательных устройств были эвакуированы 20 человек, в том числе 4 ребёнка.

В трехкомнатной квартире был обнаружен 81-летний хозяин квартиры без сознания. Мужчину эвакуировали из квартиры. В другой комнате была женщина, её вытащили на покрывалах в изолирующем противогазе и передали медикам. Также из квартиры спасли кошку, которую затем забрали соседи.

По предварительным данным, пожар возник на кухне из-за замыкания электропроводки. Огонь повредил мебель и домашние вещи на площади 6 квадратных метров. Сотрудники МЧС проводят проверку, чтобы установить более точную причину возгорания.

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