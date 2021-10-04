К 5,5 годам колонии строгого режима приговорили жителя Иркутской области после кражи 600 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнеудинске суд приговорил ранее судимого мужчину к 5,5 годам исправительной колонии строгого режима. В 2020 году сибиряк напал на продавца с канцелярским ножом и похитил 600 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что в сентябре 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях хищения чужого имущества проследовал к торговому павильону, расположенному на перроне железнодорожного вокзала ст. Нижнеудинск ВСЖД, - рассказали в ведомстве. - С целью сокрытия своего лица подготовил тканевую футболку, а также лезвие для канцелярских ножей, похожее на нож.

Преступник поджидал удобный момент, а когда в павильоне не осталось никого кроме продавца, надел на голову футболку и зашел внутрь. Угрожая женщине лезвием, он потребовал, чтобы та отдала ему все свои деньги и ценные вещи. Но при себе у работницы павильона было только 600 рублей. Забрав деньги, злоумышленник скрылся.

Мужчина совершил преступление во время еще неотбытого наказания по предыдущему приговору суда. По этому уголовному делу его признали виновным в разбое. С учетом позиции гособвинителя сибиряка приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Дождавшись удобного момента, когда на перроне железнодорожного вокзала не будет посторонних лиц, а в павильоне не будет покупателей, которые могли бы помешать ему, надел на голову футболку и зашел внутрь торгового павильона. Угрожая продавцу лезвием, потребовал передать ему денежные средства и ее личное имущество. Испугавшись, женщина выложила на прилавок принадлежащие ей денежные средства в сумме 600 рублей. Забрав деньги, злоумышленник скрылся с места преступления.

Противоправное деяние мужчина совершил в период неотбытого наказания по предыдущему приговору суда.