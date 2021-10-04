Пять человек пострадали при столкновении «Лады Гранта» и «Тойоты Надиа» под Иркутском Фото: ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники полиции работают на месте ДТП, в котором столкнулось две машины. Пострадало пять человек. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.
- Сегодня утром вблизи села Оек Иркутского района столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Надиа», - рассказали в ведомстве.
Обе машины сильно пострадали и превратились в груду металлолома. У машин полностью разбита передняя часть: смяты капоты и бампера, а также оторваны двери.
За медицинской помощью обратилось три пассажира иномарки, один из которых ребенок, а также водитель и пассажир седана.
Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
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