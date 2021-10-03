Водитель и пассажирка "Тойоты" погибли, врезавшись в грузовик с прицепом на трассе "Вилюй" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина и женщина погибли в аварии на федеральной трассе "Вилюй". Известно, что в районе поселка Хребтовая Нижнеилимского района "Тойота Королла" врезалась в грузовой автомобиль "Вольво" с полуприцепом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия 31-летний водитель и 27-летняя пассажирка "Тойоты" скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Полицейские работают на месте происшествия. Проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин ДТП.

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