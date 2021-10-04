Полицейские помогли водителю перевернувшейся фуры на трассе «Сибирь» в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В дежурную часть полиции поступило сообщение от дальнобойщика, который рассказал о том, что его фура перевернулась вблизи поселка Куйтун на дороге «Сибирь». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Мужчина вез товар в город Новосибирск, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в ведомстве. - Водитель не пострадал и позвонил в полицию.

На место происшествия выехали два экипажа Госавтоинспекции. Полицейские несколько часов разгружали «КАМАЗ». Затем они вызвали спецтехнику, которая подняла большегруз на дорогу.

Дальнобойщик выразил благодарность полицейским за оперативное реагирование и оказанную помощь, продолжил свой путь.

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