В Иркутске оштрафуют родителей, чьи дети играли на рельсах

Родителей иркутских школьников, которые раскладывали камни на рельсы, оштрафовали Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Дежурная по станции Иркутск-пассажирский увидела, как на железной дороге играют маленькие дети. При этом, взрослых рядом не было. Школьники собирали камни и выкладывали их прямиком на рельсы. К счастью, трагедии удалось избежать. Работница ЖД вовремя заметила детей и позвонила в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД России на транспорте.

- Полицейские установили, что двое учащихся третьего класса одной из иркутских школ, совершивших правонарушение, находились в зоне повышенной опасности без присмотра взрослых, - рассказали в ведомстве.

Родителей школьников ждет штраф. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего могли пострадать дети. Со взрослыми и школьниками была проведена профилактическая беседа.

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