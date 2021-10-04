Прокуратура начала проверку по вандализму на мемориале в Пивоварихе. Фото: правительство Иркутской области.

Прокуратура проводит проверку по вандализму на мемориале памяти жертв политических репрессий в Пивоварихе. Напомним, неизвестные разрисовали краской из баллончиков звонницу, стены памяти и информационные стенды. Надписи уже смыты, а виновных предстоит найти.

- Информация передана в полицию. Надеемся, что ее сотрудники в максимально короткое время смогут установить и задержать людей, которые осквернили память расстрелянных, - ранее комментировал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Этот мемориал находится на месте захоронения жертв политический репрессий - к слову, первом обнаруженном в России. Летом здесь закончили реконструкцию, а на стенах памяти высекли 12,5 тысяч фамилий расстрелянных в нашем регионе. Список формировали больше года.