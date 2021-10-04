Мемориал в Пивоварихе очистили от надписей после вандалов. Фото: правительство Иркутской области

Мемориал жертвам политических репрессий под Иркутском, который был разрисован вандалами краской из баллончиков, восстановлен. Объект находится вблизи с поселком Пивовариха. Надписи были смыты со звонницы, информационных стендов и стены памяти, на которой находятся фотографии расстрелянных в годы сталинских репрессий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Информация о совершении акта вандализма передана в полицию. Мы надеемся, что её сотрудники в максимально короткое время смогут установить и задержать людей, которые осквернили память расстрелянных, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Реконструкция мемориала шла больше года. Помимо звонницы были установлены шесть стен памяти и информационные стенды. На них нанесены 12,5 тысяч фамилий расстрелянных и захороненных на территории всей Иркутской области.

Также на мемориале специально для массовых мероприятий была обустроена площадь, отсыпаны дорожки, установлены скамейки, урны и высажена зелень. Все эти работы стоили 30,8 миллионов рублей внебюджетных средств.

Справка КП

Захоронение в Иркутском районе первое подобное место, обнаруженное в России. Его нашли в 1989 году. По данным архивов ФСБ, в годы массовых политических репрессий на территории Иркутской области было расстреляно около 15 тысяч человек.

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