Молодежный форум «Байкал» пройдет в онлайн-формате. Фото: правительство Иркутской области.

В этом году международный молодежный форум «Байкал» из-за пандемии пройдет в конце октября в виртуальном режиме.

- Благодаря этому в нем смогут принять участие молодые люди из самых отдаленных территорий, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Знаю, что на форум уже подано более 1500 заявок, в том числе из 24 территорий Иркутской области и из 10 стран. Формируется перечень спикеров, в том числе федерального уровня.

Тема форума нынче - «Байкал - точка притяжения молодежи». В программе будет шесть направлений: «Туризм», «Предпринимательство», «Молодежные сообщества», «Диалог культур», «Медиа» и «Сибирский кампус».

Участники вместе посмотрят лекции и мастер-классы, а также разработают больше 100 социально-экономических проектов по развитию Байкальского региона, Сибири и России в целом. Авторы наиболее значимых инициатив получат гранты от Росмолодежи, максимальная сумма - 1,5 миллиона рублей. Важно, что в этом году каждому будут помогать правильно оформить свою идею. Для этого по поручению губернатора в Приангарье создан проектный офис, который, к слову, продолжит работу и после мероприятия.

И это еще не все особенности мероприятия в этом году.

- Региональное министерство по молодежной политике максимально сократило расходы на форум из-за смены формата: семь миллионов рублей будут направлены на микрогранты для ребят из Иркутской области - до 300 тысяч рублей на реализацию инициатив, - добавил Игорь Кобзев.

Кстати, если еще не успели подать заявку на участие, то это можно сделать до 21 октября.

Форум «Байкал» организовывает правительство Приангарья при поддержке Росмолодежи и под руководством аппарата полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Генеральные партнеры - Фонд развития регионов России «+7» и Российское общество «Знание».

КОНКРЕТНО

Подробнее о форуме - на сайте министерства по молодежной политике Иркутской области https://mmp38.ru

На официальном сайте мероприятия https://forum-baikal.ru

На страницах официальных аккаунтов форума в соцсетях https://www.instagram.com/forumbaikal/

https://www.youtube.com/channel/UC3--8TTa3jNUwm4dGSVVNsA

https://vk.com/forumbaikalrf