Сезон цветения городских клумб завершился в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Приангарье установились заморозки. Сезон цветения клумб подошел к концу и специалисты, готовят их к зиме. Этим летом в Иркутске было высажено более полумиллиона цветов на площади почти 12000 квадратных метров, клумбы были разбиты на 73 территориях. Об этом сообщают в официальном аккаунте администрации Иркутска.

- Сотрудники «Горзеленхоз» готовят к зиме городские клумбы, проводят уборку цветов и остатков растительности, - рассказали в администрации.

Напомним, что в этом году в Иркутске впервые на клумбах появились тюльпаны. Специалисты агрокомплекса высадили их еще осенью у Вечного огня и на улице Ленина, 40. Следующим летом, в 2022 году, тюльпаны появятся в Тихвинском сквере.

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