Движение грузовых автомобилей по трем мостам Иркутска запретят с 15 октября. Фото: администрация Иркутска

Внимание, водители! С 15 октября движение большегрузов массой более 5 тонн, а также тракторов и крупной сельскохозяйственной техники будет запрещено по трем мостам в Ленинском округе: через руку Курейка, залив Ангара (полуостров Кировский), протоку реки Ангара (полуостров Кировский и остров Комсомольский). Об этом сообщают в официальном аккаунте администрации Иркутска.

- Это связано с техническим состоянием сооружений на мосту, - рассказали в администрации.

Дата окончания ремонтных работ неизвестна, ограничения будут сняты сразу после их завершения. Водителей просят заранее продумывать объездной путь и быть осторожными на дорогах.

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