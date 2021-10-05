Рядом с туристической тропой от Темной пади до Ангасолки ходит медведь и собирает шишки. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Сотрудники участкового лесничества обнаружили следы медведя неподалеку от пешеходной туристической тропы, которая начинается на железнодорожной станции Темная Падь и заканчивается в поселке Старая Ангасолка. Об этом сообщают в официальном аккаунте Прибайкальского национального парка.

- Специалисты решили, что на этом участке бродит бурый медведь, который собирает опавшую кедровую шишку, - рассказали в ведомстве. - И вряд ли он в ближайшее время покинет это место.

Работники национального парка советуют туристам ходить по маршруту днем и только в составе группы. Также они просят не оставлять мусор, который может привлечь медведя к туристической тропе.

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