Видеоролик про кота-дальнобойщика набрал в соцсетях «Комсомольской правды» в Иркутске более 220 тысяч просмотров

Трогательная история о котенке, которого на трассе спас дальнобойщик из Иркутска Андрей Подлужный, затронула сердца читателей «Комсомольской правды» в Иркутске. Андрей нашел котенка, когда остановился на обочине трассы в Нижегородской области. Малыш прижался к колесу фуры Андрея и пытался хоть как то согреться в промозглую погоду. Дальнобойщик посадил его в кабину, накормил, выходил и назвав Мэрсиком, взял в напарники.

Вместе Андрей и Мэрсик исколесили полстраны, доставляя грузы в разные регионы. Поняв, что котику все-таки тяжело жить в кабине большегруза, Андрей решил найти ему хозяев через соцсети. Он снял на видео четвероногого напарника и вскоре нашел ему хозяйку в Иркутске. А мы смонтировали из кадров, снятых Андреем, ролик про спасение Мэрсика. И видео побило все рекорды. За сутки историю про котика посмотрели 220, 5 тысяч человек из разных регионов страны. Это рекорд среди региональных сайтов «КП».

Добавим, что и другие ролики «Комсомолки» набирают за сутки десятки тысяч просмотров. В видео мы стараемся кратко рассказать о героях наших статей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дальнобойщик из Иркутска спас брошенного у трассы котенка и нашел ему хозяев через соцсети (Подробности)