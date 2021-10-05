Пьяный 17-летний водитель из Тулуна катал свою 2-летнюю дочь Фото: Мария АНАНОВА

Автомобиль ВАЗ 2106, водитель которого нарушал правила дорожного движения остановили дорожные полицейские в Тулунском районе. За рулем оказался 17-летний подросток без водительских прав, а в салоне у него без детского кресла сидела 2-летняя дочь. Кроме того, выяснилось, что нарушитель решил покатать малышку пьяным.

- Проходить медосвидетельствование он отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За это против его матери были составлены административные протоколы.

Ну а молодой отец также не остался без протокола. Его привлекли за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

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