В Иркутске 6 октября синоптики обещают до +11 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Переменная облачность и никаких дождей. Таким будет среда на этой неделе. Погода в Иркутске 6 октября, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, подарит горожанам еще один погожий осенний денек.

- В Иркутске дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, - говорят метеорологи. – Воздух днем прогреется до +9…+11.

Атмосферное давление в столице Приангарья сегодня нормальное – 727 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 6 октября снова несет сибирякам дожди с мокрым снегом. Правда, по уверениям синоптиков, они случатся небольшие и местами. Ветер дует с северо-запада, юго-запада, скорость воздушных потоков 5-10 м/с, в северных районах до 12 м/с. Столбики уличных термометров по региону покажут от +7 до +12, но если небо затянут облака станет сразу холоднее, всего до +4, а могут и ниже нуля температурные показатели опустится.

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