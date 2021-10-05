Студент-третьекурсник, прикидываясь внуком, выудил у 20 иркутских пенсионерок 1,7 миллиона рублей

Задержанный студент-миллионер. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Алло, бабушка, привет. Я попал в аварию! У меня разбита голова в кровь. Еще пострадал один человек. Срочно нужны деньги, иначе против меня будет возбуждено уголовное дело. Выручай!». Вспоминая этот сентябрьский звонок на домашний стационарный телефон, 82-летняя иркутянка Валентина Михайловна (имя и отчество изменены, - прим. Ред.) до сих пор добавляет: «Господи помилуй». Пенсионерка едва не свалилась с ног, когда услышала, что любимый внук попал в беду. Разумеется, ради него была готова на все. Не раздумывая, выложила 300 тысяч рублей на спасение…

И не она одна! В списке пострадавших уже 20 пенсионеров из разных районов Иркутска. Полиция предполагает, что это не предел и жертв обмана возможно больше. А сценарий аферы один: пожилым женщинам звонят с незнакомых номеров, на том конце провода «внучка», «внук», «дочка», «сын», попавшие в беду, плачут и умоляют спасти от уголовного дела, а затем в диалог вступает следователь…

- Сначала напишите заявление о том, что вы просите не возбуждать уголовное дело, - строгим голосом консультировал пенсионерок лжеполицейский. – И сразу готовьте деньги. Сколько у вас есть? 100 тысяч? 500 тысяч? Заверните их в простынь или полотенце. За ними к вам заедет мужчина. После этого вашего родственничка отпустят из отдела.

Этим аферисты и брали доверчивых пенсионерок на крючок. Пожилые женщины, впадали в панику, сразу бежали к шкафу или в банк и вытаскивали все сбережения. Кто наскребал 50 тысяч рублей с накопленной пенсии, а кто-то доставал по 350 тысяч, которые копили на похороны.

- В конце сентября в полицию пачками стали поступать заявления от обманутых пожилых женщин, - рассказывают в региональном МВД. – За неделю деньги потеряли 12 пенсионерок, истории у всех похожи. За деньгами к жертвам аферы отправляли курьеров или таксистов.

- Сумку у меня забирал парень, - рассказывает один из таксистов. – У него на лице была медицинская маска, поэтому лица не разглядел.

Стало понятно, что, действует один и тот же человек или группа. И эти предположения подтвердились. На днях полицейские все же вычислили лжевнука и задержали его. К удивлению сыщиков, аферистом оказался, нет, не сидящий в колонии зэк, звонивший бабушкам прямо из камеры, а студент-третьекурсник одного из иркутских вузов. Разводил пенсионерок в промежутке между парами. Причем 20-летний парень своим внешним видом вовсе не напоминает преступника. Интеллигентного вида, прилично одетый, в очках. Больше похож на отличника нежели на матерого афериста. В момент задержания, к слову, предприимчивый студент ехал в машине и вез в ней 1,7 миллиона рублей наличными. В салоне также нашли те самые наволочки и полотенца, в которые бабушки заворачивали накопления.

- Я обкрадывал людей, - не стал отпираться на допросе студент. – Правда, не знал кого именно. Сколько обманул человек? Примерно 20.

Вместе со студентом в момент задержания находились еще двое. Причастны ли они к аферам, пока выясняется. Известно, что жили они все вместе, вероятно, в общежитии или на съемной квартире. Но те двое пока упорно молчат о своем участии или неучастии в деле. Еще один вопрос – женские голоса. Кто исполнял роли «внучек» и «дочек» в телефонных разговорах с «бабушками»? Были ли еще замешаны девушки-подельницы или парень сам умело говорил и женскими и мужскими голосами? Тоже вопрос. Сам третьекурсник тоже не особо разговорчив.

- С его слов, он похитил не 1,7 миллиона, а 4 миллиона, - рассказывают полицейские. – Куда он дел остальные 2,3 миллиона рублей и были ли они в действительности, сейчас выясняем.

Теперь студент-миллионер будет проводить беседы не с бабушками, а с сокамерниками. На время следствия его заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». За решетку, откуда его бабушка не вытащит, может отправиться на срок до 6 лет. Ну а обманутые женщины, которые оказались жителями микрорайонов Юбилейный, Радужный и Иркутск-II, вскоре получат свои деньги обратно.

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