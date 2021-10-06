Появилось видео задержания членов религиозной организации Свидетелей Иеговы в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Иркутские следователи опубликовали видео задержания членов религиозной организации Свидетелей Иеговы «Центральная, Иркутск» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Семь членов группы были задержаны 5 октября совместно с ФСБ и полицией. На кадрах оперативной съемки видно, как следователи изымают в доме одного из участников ячейки книги на религиозную тематику и различную документацию.

- С 6 сентября 2017-го по 4 октября этого года, члены организации развернули свою деятельность в регионе, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Несмотря на то, что Верховный суд России еще в 2017 году вынес решение о ликвидации религиозной организации Свидетелей Иеговы.

Против участников ячейки уже возбуждено уголовное дело по статье «Деятельность экстремистской организации». Двух человек заключили под стражу в СИЗО. Сейчас избирают меру пресечения их сообщникам.

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