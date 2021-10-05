Семь членов религиозной организации Свидетелей Иеговы задержали в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полицейскими, задержали в Иркутске сразу семерых членов религиозной организации Свидетелей Иеговы «Центральная, Иркутск». По версии следствия, с 6 сентября по 4 октября этого года, члены организации развернули свою деятельность в регионе. Несмотря на то, что Верховный суд России еще в 2017 году вынес решение о ликвидации религиозной организации Свидетелей Иеговы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Деятельность экстремистской организации», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Двое участников группы отправлены под стражу. Остальным меру пресечения пока не избрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студент-третьекурсник, прикидываясь внуком, выудил у 20 иркутских пенсионерок 1,7 миллиона рублей (Подробности)

Житель Иркутской области спустя 17 лет получил срок за убийство четырехлетней девочки (Подробности)