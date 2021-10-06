Предприятиям Иркутской области возместят до 20% денег, потраченных на новое оборудование. Фото: правительство Иркутской области.

Предприятия Приангарья смогут вернуть до 20% суммы, потраченной на новое оборудование при воплощении инвестиционных проектов. Деньги на это направят из регионального бюджета. Максимум, сколько можно получить - 10 млн рублей.

- От уровня развития промышленного комплекса зависят темпы научно-технического прогресса и экономического роста, - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев. - В регионе действует подпрограмма, направленная на эффективную госполитику по содействию промышленному развитию области и реализации инвестпроектов.

Кто получит субсидии, решится во время конкурсного отбора. Важно, чтобы у претендентов не было просроченных долгов по обязательствам перед регионом, а также по налогам, сборам и страховым взносам. Кроме того, нужно назвать показатели, которых предприятие стремится достичь по итогам проекта: сколько новых рабочих мест появится, как долго станет окупаться помощь из бюджета, сколько будет изготовлено товаров и предоставлено услуг и так далее.

- Это мера поддержки для тех, кто уже вложил средства в производство, и готов расти дальше, - прокомментировала министр экономического развития и промышленности области Наталья Гершун.

Минэкономразвития и промышленности Приангарья принимает заявки до 8 ноября включительно. Результаты станут известны до конца года. Подробнее о конкурсе читайте здесь.