Как любовь к чипсам россиян повлияла на качество картошки в 2021 году, рассказывают эксперты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице России, как и в ряде регионов, покупатели заметили снижение качества картошки. Зачастую на прилавках предлагают мелкие клубни, пробитые уборочной техникой или вовсе гниющие. А после покупки выясняется, что корнеплод еще и невкусный. Эксперты объяснили ИА NEWS.ru , что на ситуацию повлияла любовь россиян к чипсам, а также пандемия коронавируса.

- Оказалось, что в 2021 году из-за засухи и дождей картофеля крупных размеров в России действительно собрали недостаточно. Обычно доля картофеля размером от 55 мм в диаметре составляет около 80% в урожае, но в этом сезоне — всего около 50%. То есть доля совсем мелкого картофеля выросла сразу на треть, - рассказали на сайте агентства.

При этом клубни крупных размеров традиционно используют для производства чипсов, и сейчас эта отрасль испытывает дефицит сырья. В итоге производство чипсов идёт не в полном объёме и с опозданиями.

Где же взять хорошу картошку? Вырастите сами - советуют эксперты. А если такой возможности нет, то необходимо разобраться в различных сортах и понять, какой подходит именно вам. Каждой их них предназначен для определенных блюд - салатов, супов, пюре и даже для запекания. Поэтому перед тем, как купить товар, узнайте какого он "рода и племени".

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