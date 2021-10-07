Вице-спикер ЗС Иркутской области Кузьма Алдаров отказался от мандата депутата Госдумы. Фото: Александр Медведев Фото: "КП" Архив

Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров отказался от мандата депутата Госдумы восьмого созыва. Об этом стало известно после опубликования постановления Центральной избирательной комиссии России.

На сайте ЦИК появился документ о передаче вакантных мандатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации зарегистрированным кандидатам из федерального списка кандидатов, выдвинутых от партии «Единая Россия». Он сообщает о том, что мандат Кузьмы Алдарова переходит к Марии Васильковой, победителю конкурса руководителей «Лидеры России».

Напомним, что Мария Викторовна в списке кандидатов шла четвертой. Ранее от мандатов отказались губернатор региона Игорь Кобзев, хирург Юрий Козлов. После отказа третьего кандидата - Кузьмы Алдарова - мандат перешел к Васильковой.

Кстати, передача мандатов одновременно с Приангарьем также прошла в Оренбургской области и в Москве.

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