Второй этап конкурса "Народный участковый 2021" в Иркутской области пройдет с 7 по 16 октября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области начался второй этап конкурса "Народный участковый 2021". Голосование за участников продлится с 7 по 16 октября на официальном сайте регионального МВД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В первом этапе конкурса наибольшую поддержку со стороны граждан получили: старший участковый уполномоченный полиции из города Саянска Антон Кочарин (МО МВД России «Зиминский»), Виктор Булгадаев из поселка Бохан (МО МВД России «Боханский») и Артем Ханхасов из Нукутского района Иркутской области (МО МВД России «Заларинский»), - рассказали в ведомстве.

Участник, набравший больше всего голосов на втором этапе, сможет побороться за звание народного участкового на всероссийском уровне. Финальный этап пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования.

Награждение победителя и вручение главного приза состоится в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

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