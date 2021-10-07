Двух драгдилеров с крупной партией синтетических наркотиков задержали в Братске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух драгдилеров с крупной партией синтетических наркотиков задержали в Братске. Мужчины сбывали товар через интернет-магазин. У одного из соучастников, 35-летнего подозреваемого, в гараже полицейские нашли 3 килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Еще одного наркоторговца сыщики задержали после того как он оборудовал так называемый «тайник» в лесном массиве. В ходе обыска его жилица сотрудники полиции обнаружили три пакета с порошкообразным веществом и упаковочный материал. Изъятое вещество направлено на исследование, - рассказали в ведомстве.

Против жителей Братска возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Суд заключил обоих под стражу.

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