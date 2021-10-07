«Слата» передала полтонны корма в приют для бездомных животных в Иркутске. Фото: ООО "Маяк"

Компания «Слата» вместе с Purina во Всемирный день животных отправила в иркутский приют для беспризорных собак «Ной» полтонны сухого корма. Питомцы - а их там около 300! - будут рады такому ценному подарку. Жители города, кстати, тоже могут помочь хвостатым, оставив угощения для них в специальных боксах, с весны установленных в 15 супермаркетах «Слата». Для этого проводится акция #БериКормиЛюби.

- Мы понимаем, что у нас много добрых и отзывчивых людей, но не каждый может доехать в приют за 20 км от города, - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова. - Поэтому мы установили боксы в супермаркетах. Совершая покупки, можно приобрести корм и оставить в них, или просто принести.

Чтобы прокормить столько собак, нужно не меньше 2,5-3 тонн сухого питания в месяц. Поэтому в приюте «Ной» благодарны торговой сети и неравнодушным сибирякам за посильную поддержку. Животных там стремятся полностью перевести на сухой корм, заботятся, стерилизуют.

КОНКРЕТНО

В каких супермаркетах «Слата» установлены боксы

• ул. Советская, 176Б, БЦ «Триумф»

• ул. Карла Либкнехта, 94

• ул. Трилиссера, 38А

• ул. Карла Маркса, 21

• ул. Сухэ-Батора,7

• ул. Байкальская, 250/1

• 12 км Байкальского тракта, ТЦ Новая Дача

• ул. Ржанова, 164

• мкр. Первомайский, 54

• мкр. Университетский, 43

• б. Рябикова, 20 Б

• мкр. Юбилейный, 19/1, ТЦ Юбилейный

• ул. Баумана, 202/3

• ул. Ленинградская, 90

• ул. Рабочего Штаба, 46