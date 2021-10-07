Есть ли жизнь после выборов? Как будет дальше работать команда Приангарья. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Есть ли жизнь после выборов. Как будет дальше работать “Команда Приангарья?

Что такое мандат и как должен работать настоящий депутат Государственной Думы?

Обо всем этом и не только поговорим с первой тройкой регионального списка “Единой России” в пятницу 8 октября в программе “Картина недели” в 17-30. В нашей студии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, знаменитый хирург Юрий Козлов и вице-спикер Законодательного Собрания региона Кузьма Алдаров.

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