Есть ли жизнь после выборов? Как будет дальше работать команда Приангарья.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Есть ли жизнь после выборов. Как будет дальше работать “Команда Приангарья?
Что такое мандат и как должен работать настоящий депутат Государственной Думы?
Обо всем этом и не только поговорим с первой тройкой регионального списка “Единой России” в пятницу 8 октября в программе “Картина недели” в 17-30. В нашей студии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, знаменитый хирург Юрий Козлов и вице-спикер Законодательного Собрания региона Кузьма Алдаров.
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