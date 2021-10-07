Частичное отключение света ожидается во всех округах Иркутска 8 октября
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Частичное отключение света ожидается во всех округах Иркутска 8 октября. Это связано с плановыми ремонтными работами на электросетях. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.
Адреса отключения света в Ленинском округе Иркутска.
- Обращаем внимание, что в плане работ возможны корректировки при влиянии внешних факторов, в том числе метеоусловий и при ситуационном выявлении дефектов на энергооборудовании, - рассказали в пресс-службе компании.
Отключения света в Ленинском округе Иркутска связано с плановым ремонтом на сетях.
Время и продолжительность частичного отключения света во всех округах Иркутска 8 октября зависит от адреса. Больше всего домов, жителям которых придется терпеть неудобства, находятся в Правобережном районе, меньше всего - в Свердловском. В микрорайоне Первомайский электроснабжения не будет в пяти домах.
Отключения затронут и Октябрьский район.
Напомним, о плановых отключениях жителей Иркутска оповещают заранее с помощью СМС, либо автоматического обзвона.
Больше всего адресов, где не будет света, в Правобоержном округе
Адреса отключения света 8 октября в Правобережном округе
Частичное отключение электроснабжения в Правобережном округе.
Отключение света 8 октября в Свердловском районе.
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