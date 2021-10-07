В Иркутске идет подготовка к асфальтированию мостового перехода на путепроводе по улице Джамбула Фото: администрация Иркутска

В Иркутске подрядчик приступил к подготовке к асфальтированию мостового перехода, который находится на путепроводе по улице Джамбула. На месте уже проходит зачистка металлоконструкций, укладка гидроизоляции, бетонирование и проварка деформационных швов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Подрядчик выполнил асфальтирование подходов к путепроводу на 95%, - пояснили в администрации. - Полностью уложено покрытие со стороны Свердловского округа и выставлен бордюрный камень. Следующий важный этап – подготовка мостовой части путепровода к асфальтированию.

Процесс может занять 10-14 дней, все зависит от погоды. Подрядная организация хотела заасфальтировать путепровод до 15 октября, но из-за выявленных дефектов работы были продлены.

Ремонт объекта должен быть завершены в 2023 году, однако специалисты планируют сделать это раньше. Ход реконструкции каждый день контролируют сотрудники администрации Иркутска и независимого строительного контроля.

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