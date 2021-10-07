Больше 4 тысяч подростков нарушили «комендантский час» в Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала года в Иркутской области больше 4 тысяч подростков были замечены полицией на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Около трех тысяч родителей оштрафовали за несоблюдение их детьми «комендантского часа». Накануне сотрудники полиции провели в регионе очередной рейд по выявлению нарушителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За прошедшие сутки за несоблюдение положений Закона Иркутской области в областном центре было выявлено 11 несовершеннолетних, в Приангарье - 25. С их родителями инспекторы ПДН провели профилактические беседы, - рассказали в ведомстве.

Напомним, согласно закону, не разрешается нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей на улицах, стадионах, парках, скверах, в подъездах, общественном транспорте и местах, где можно приобрести спиртное.

Под ночным временем понимается время с 23:00 часов до 06:00 часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22:00 часов до 06:00 часов в период с 1 октября по 30 апреля.

Для родителей подростков-нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 рублей.

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Подростки, находясь на улицах в вечернее и ночное время суток без сопровождения взрослых, подвергают себя опасности, а также сами совершают преступления. Данное обстоятельство – свидетельство отсутствия контроля за их поведением со стороны родителей. Основная цель мероприятия - выявление подростков, нарушающих требования регионального закона об ограничении пребывания несовершеннолетних на улицах в ночное время.

Согласно закону, не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет в ночное время без сопровождения родителей на улицах, стадионах, парках, скверах, местах общего пользования жилых домов, транспорте общего пользования, на объектах, а также в местах, где предусмотрена розничная продажа алкоголя.

Под ночным временем понимается время с 23:00 часов до 06:00 часов в период с 1 мая по 30 сентября и с 22:00 часов до 06:00 часов в период с 1 октября по 30 апреля.