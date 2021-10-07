Братчанка украла с банковского счета 62-летнего мужчины 8 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В отделение полиции обратился 62-летний братчанин, который рассказал, что с его банковского счета были списаны деньги в размере 8 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного Управления МВД России на транспорте.

- Полицейские установили владельца банковской карты, на которую были переведены денежные средства со счета потерпевшего, - рассказали в ведомстве. - Злоумышленницей оказалась безработная местная жительница 1990 года рождения.

Женщина рассказала, что недавно отец ее сожителя нашел телефон. Он вытащил из него сим-карту, а затем отдал смартфон сыну. Братчанка нашла сим-карту и поставила ее в свой телефон. Проверила банковский счет хозяин и с помощью смс-сообщения перевела 8 тысяч рублей себе на карту. Деньги снял ее сожитель, а затем он сдал телефон в ломбард за 2 тысячи рублей. Денежные средства они потратили на свои нужды.

Против женщины возбуждено уголовное дело за воровство средств с банковского счета. По статье предусматривается лишения свободы до 6 лет и штраф до 80 тысяч рублей. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двух драгдилеров с крупной партией синтетических наркотиков задержали в Братске. Мужчины сбывали товар через интернет-магазин. (подробности)

В Улан-Удэ посетители бара до смерти избили мужчину за сделанное замечание. Дебоширы отказались покидать заведение после закрытия. (подробности)