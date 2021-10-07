Двух сибиряков осудят за контрабанду леса стоимостью больше 681 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два жителя Иркутска подозреваются в контрабанде леса в Китай в особо крупном размере. По информации следствия, с 2014 по 2017 год один из обвиняемых, который работал в этой отрасли легально, также покупал незаконно добытую в Приангарье древесину. Второй сибиряк подделывал необходимые документы и получал фитосанитарные сертификаты, после чего товар отправляли за рубеж. Третьим подозреваемым является житель КНР. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД и прокуратуры Иркутской области.

- В указанный период в счет исполнения внешнеэкономических контрактов в целях незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза организованная группа произвела таможенное декларирование лесоматериалов хвойных пород общей рыночной стоимостью свыше 681 миллиона рублей, то есть в крупном размере, представив электронным способом в Иркутский и Усольский таможенные посты Иркутской таможни декларации на товары в количестве более 1 тысячи штук и пакеты документов к ним, содержащие недостоверные сведения о производителях лесоматериалов, которые поставку лесоматериалов не осуществляли, - отметили в ведомствах.

Позже крупная партия леса была вывезена в Китай через Забайкальский край.

Уголовное дело возбуждено против двух иркутян 39 и 33 лет, а также уроженца КНР. Мужчин обвиняют сразу по нескольким статьям: "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере".

Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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