Пострадавших от взрыва на нефтяном танкере вертолетом доставили в больницу Киренска. Фото: Фото: Ленское объединенное речное пароходство

ЧП на нефтяном танкере «Семен Дежнев» произошло в Иркутской области на реке Лена 7 октября. Во время выполнения маршрута из Якутии в Киренск в районе села Петрапавловское Киренского района прогремел взрыв – воспламенились пары нефтепродуктов в грязевом танке. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пострадали двое: рулевой-моторист и электромеханик получили ожоги 3 степени. За ними вылетел вертолет санавиации.

- Мужчин доставили в Киренскую районную больницу, - рассказали в правительстве региона со ссылкой на минздрав Приангарья.

Как отмечают в прокуратуре, целостность танкера, по предварительным данным, не повреждена. «Семен Дежнев» на плаву. Уже известно, что документы Российского речного регистра в порядке.

- Осетровской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, - говорят в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. - Также правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

Как уже успели выяснить следователи, в отстойном танке находились остатки бензина, возгорание произошло, когда второй помощник электромеханика и рулевой-моторист проводили зачистку танка. В итоге у речников были обожжены открытые части тела.

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