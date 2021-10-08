Дождь с мокрым снегом обещают синоптики 8 октября в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Увы, но последний рабочий день на этой неделе по прогнозу сотрудников Иркутского Гидрометцентра будет не самым погожим на этой неделе. Сегодня метеорологи обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

- В областном центре переменная облачность, - говорят синоптики. – Осадки будут слабыми, ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Днем воздух в городе прогреется всего до +6…+8 градусов. Атмосферное давление в Иркутске в норме – 724 миллиметра ртутного столба. Кстати, по данным Гидрометцентра России, погода в выходные должна порадовать сибиряков.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 8 октября также предполагает небольшие осадки в виде мокрого снега, снег пойдет сегодня в горах Хамар-Дабан. В Приангарье дует северо-западный, юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +4…+9, местами будет до -2.

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