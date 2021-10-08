Начальника отдела полиции в Иркутске подозревают в получении взятки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативники отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с ФСБ Приангарья задержали начальника одного из отделов полиции. Он подозревается в получении взятки через посредника. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Следователи выяснили, что в 2020 году подозреваемый получил 200 тысяч рублей от гражданина КНР за свои «услуги» - он принял решение о переквалификации уголовного дела на менее тяжкое.

- По результатам проверки он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - заверили в полиции.

И ответит перед законом по всей строгости. Стоит отметить, что мужчину задержали прямо на рабочем месте, а по месту жительства уже проведен обыск. Следователи будут просить в суде, чтобы подозреваемого заключили под стражу на время расследования.

Кстати, расследование также продолжается и в отношении посредника - уже бывшего бывшего начальника пункта полиции №3 в селе Хомутово, его задержали еще в начале года, тогда же он и был уволен. Было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки".

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