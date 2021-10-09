Погода на 9 октября в Иркутске: ждать ли мокрый снег. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Вполне комфортную для начала октября погоду, обещают синоптики в эти выходные в Иркутске. Если в ночь на субботу, 9 октября столбик термометра в столице Приангарья опустился до –2 градусов, то днем прогнозируют +9, +11 градусов. Ни дождя, ни мокрого снега, не ожидается. Ветер подует северо-юго-западный 3-8 м/с.

Что касается погоды в Иркутской области, то в регионе практически такая же картина. 9 октября ожидается переменная облачность. Правда, возможен небольшой мокрый снег и снег. Утром в отдельных районах туман, ветер подует юго-западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура днем +7,+12 градусов, при облачной погоде +3,-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порадует ли погода в Иркутске теплом в выходные 9 и 10 октября, рассказали синоптики (Подробности)