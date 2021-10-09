В Бурятии 5-летняя девочка погибла, провалившись в колодец. Фото: СУ СК России по Бурятии

Очередное оставление маленького ребенка без присмотра, закончилось трагедией в Бурятии. 6 октября жительница станции Посольская во дворе колола дрова, рядом играла ее 5-летняя дочь. В какой-то момент мать попросила ребенка принести ей из дома хозяйственные перчатки для укладки поленницы. Девочка убежала, но долго не возвращалась. Мать начала волноваться и пошла искать дочку.

На пустыре возле дома женщина обратила внимание на сломанные доски, которые накрывали колодец. Она подбежала ближе и увидела в шахте колодца в воде шапку дочери. Женщина сама достала девочку и подняла ее наверх, но к этому времени ребенок уже умер.

- По одной из версий, девочка по пути домой увидела колодец, забралась на настил оголовка и стала там играть, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Доски проломились под весом ее тела, и ребенок упал вниз. возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

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