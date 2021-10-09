Еще 398 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасной инфекцией заразились еще 398 человек. Начиная с весны 2020 года, в Приангарье уже 112 889 заболевших. Госпитализированы на данный момент 3 213 пациентов. Прирост за сутки составил 109 человек. Такие данные 9 октября привел оперативный штаб.

Увы, растет число умерших. За сутки от COVID-19 скончались еще 11 зараженных. Число жертв выросло 5 038. Еще 451 умер от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки один человек.

Что касается приятных новостей, то увеличивается и число выздоровевших. Болезнь победили еще 379 жителей Иркутской области. Всего выздоровевших 102 367.

Медики по-прежнему просят всех сибиряков носить защитные маски в общественных местах.

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