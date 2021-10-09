Проезд по переулку 18-й Советский и улице Щапова ограничат в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 8.00 9 октября до 22.00 19 октября ограничат проезд по 18-му Советскому переулку на участке между улицами Розы Люксембург и Розы Люксембург (малой). Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением работ на тепловой сети.

Помимо этого, иркутским водителям стоит быть внимательнее на улицах Щапова и Ивана Кочубея. Там с 08.00 8 октября по 15 декабря из-за строительства теплосети для закрытия котельной школы № 73, запретят проезд по улице Щапова на участке от улицы Пшеничной до улицы Ивана Кочубея, а также в районе домов № 38 и 40 по улице Ивана Кочубея.

Ну а на улице 4-я Советская до 15 декабря продлили ремонт на теплосетях от пересечения с улицей Коммунистической до дома №9. Там также ограничен проезд.

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