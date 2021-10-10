Водитель «Тойоты» сбил 9-летнюю девочку в Иркутске. Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, случившегося накануне в Ленинском районе Иркутска. 45-летний водитель «Тойоты Гайя» сбил школьницу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Девятилетняя девочка получила травмы, ей потребовалась помощь медиков, - говорят в ГИБДД.

Известно, что ребенок переходил дорогу не по пешеходному переходу. Полицейские просят родителей регулярно повторять с детьми правила дорожного движения, а также не оставлять маленьких без присмотра даже во дворе и на детской площадке.

В то время водителям тоже необходимо быть особо бдительными при проезде вблизи площадок, а также снижать скорость, ведь ребенок может выбежать на проезжую часть неожиданно.

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