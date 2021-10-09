Лобовое ДТП произошло на Иннокентьевском мосту в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

Видео с места крупного ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске, появились в пабликах в соцсетях. Судя по кадрам, столкнулись сразу три машины – Тойота РАВ-4, Хендай, марку третьей машины из-за разбитой передней части, разобрать сложно. Предварительно, это Мерседес. В комментариях к видео, очевидцы пишут, что произошло лобовое столкновение.

- По предварительной информации, пострадавших в аварии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К врачам за помощью никто из водителей и пассажиров не обращался.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности аварии. Полицейские призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на городских улицах.

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